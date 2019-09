Volantino Mediaworld settembre 2019: sconti PS4, PS4 PRO e abbonamento PlayStation Plus

Mediaworld lancia la promozione "Fatto apposta per me", dal 12 al 25 settembre la catena offre la possibilità di acquistare migliaia di prodotti e pagare in venti rate a tasso zero, online e in negozio. Debutta inoltre il nuovo volantino di metà settembre con tante offerte per la categoria videogiochi e console.

Tra i prodotti attualmente a sconto troviamo PS4 PRO 1 Terabyte con due DualShock 4 a 369 euro, Red Dead Redemption 2 a 39.99 euro (nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One) e infine l'abbonamento dodici mesi PlayStation Plus a 49.99 euro anzichè 59.99 euro, con un risparmio di dieci euro sul costo di listino.

Nel volantino trovano spazio anche altri prodotti di recente uscita venduti però a prezzo pieno. Tra i giochi in evidenza spazio a Gears 5, eFootball PES 2020 ed NBA 2K20, oltre a una selezione di DualShock 4 proposti in varie colorazioni a 69.99 euro l'uno.

