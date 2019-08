Volantino Mediaworld di settembre con offerte su PS4 PRO e giochi PlayStation

Back to School con il nuovo volantino Mediaworld di settembre dedicato al ritorno a scuola. Fino all'11 settembre online e nei negozi in promozione anche tanti prodotti della categoria videogiochi e console, tra cui PlayStation 4 PRO e giochi Sony per PS4.

Tra le offerte in corso segnaliamo PlayStation 4 PRO 1 TB con Fortnite a 379 euro, GTA V a 19.99 euro, Sedia Gaming Trust GXT 705 Ryon a 129 euro, Control a 59.99 euro, F1 2019 a 49.99 euro e The Dark Pictures Man of Medan a 29.99 euro. E ancora, sconti su DualShock 4 (vari colori disponibili) cuffie wireless, laptop e PC Gaming.

Interessante anche la promozione sui giochi PlayStation Hits 2x1, che vi permetterà di acquistare due giochi a scelta al prezzo complessivo di 19.99 euro: tra i giochi aderenti all'offerta troviamo Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Until Dawn, Nioh, God of War III Remastered, Ratchet & Clank e Uncharted The Nathan Drake Collection.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poichè che si limita a riportare delle informazioni interessanti per i lettori. I contenuti promozionali pubblicati sulle pagine di Everyeye.it sono evidenziati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".