Volantino Mediaworld che spettacolo: sconti e offerte su videogiochi e console

Mediaworld festeggia il trentesimo compleanno con il nuovo volantino che spettacolo, tra le tante offerte trovano spazio anche sconti su videogiochi, console e accessori, ecco la panoramica completa delle promozioni in corso fino al 23 giugno.

Il volantino Mediaworld che spettacolo si apre con FIFA 21 (per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con aggiornamento gratis alle versioni PS5 e Xbox Series X/S). Sconti anche su numerosi giochi per Nintendo Switch venduti a 48.99 euro l'uno tra cui Animal Crossing New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Pokemon Spada e Scudo mentre Super Mario Maker 2 ha un prezzo pari a 44,99 euro. Mario Kart 8 Deluxe e New Super Mario Bros U Deluxe costano 45.99 euro, per Minecraft Nintendo Switch Edition bastano invece 25.99 euro, da segnalare anche Super Mario Party a 49,99 euro.

Il bundle Nintendo Switch + 51 Giochi Classici costa 339.99 euro mentre il pacchetto Ring Fit Adventure + Just Dance 2021 ha un prezzo di 99,99 euro. E ancora, sconti su PC Gaming delle migliori marche (ASUS, Acer, Dell, Omen by HP), monitor, cuffie, tastiere gaming, mouse, controller, sedie gaming e tantissimi altri accessori. Tutte le promozioni sono valide fino a mercoledì 23 giugno compreso, data ultima di validità del volantino Mediaworld che spettacolo.