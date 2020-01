Volantino Mediaworld XDays con sconti PC Gaming, giochi, console e accessori

Dal 15 al 26 gennaio tornano gli XDays da Mediaworld: solo online trovate una serie di prodotti in offerta a prezzo scontato con spedizione standard gratuita. Tra gli articoli in promozione anche console, videogiochi, PC da gaming, accessori e periferiche.

Tra i notebook gaming in offerta citiamo ad esempio MSI GF63 THIN 9RCX-851IT a 899 euro, Acer Nitro 7 a 1299 euro, Lenovo Legion Y540 a 999 euro, i monitor Asus PG27UQ a 1999.99 euro, MSI Optix AG32CQ a 449 euro e Samsung C49HG90 a 899 euro.

Tra gli accessori segnaliamo invece il controller wireless Xbox (colore nero) in vendita a 39.99 euro, le tastiere Razer Huntsman a 99 euro, Corsair K70 RGB MK.2 Rapidfire a 169.99 euro, HP Omen Sequencer a 99.99 euro.

Infine sul fronte console si distinguono alcune offerte targate PlayStation con Days Gone e Death Stranding in vendita a 39.99 euro l'uno, MediEvil a 19.99 euro e le cuffie Wireless Gold a 59.99 euro in versione standard con Voucher Fortnite o nella versione limitata Gold Rose.

L'elenco completo degli sconti Mediaworld XDays gennaio 2020 è disponibile sul sito della catena, la promozione è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati online e non può essere applicata alle spese effettuate nei singoli punti vendita sparsi per il territorio italiano.