Volantino di Natale Trony: le migliori offerte su videogiochi e console

Continuano le offerte del Volantino di Natale Trony 2019, con tante promozioni su console, giochi e accessori. Particolarmente convenienti i bundle PlayStation 4 Slim e Xbox One S 1 Terabyte, vendute a prezzi sottocosto fino ad esaurimento scorte.

PlayStation 4 Slim 500 GB con due DualShock 4, Voucher Fortnite (valore 31 euro) e God of War (PlayStation Hits) costa 229.99 euro anzichè 350,98 euro. Il Controller DualShock 4 con Voucher Fortnite viene proposto a 49.99 euro mentre ancora più interessante risulta l'offerta Xbox: Xbox One S 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order è in vendita a 124.99 euro invece di 249.99 euro, con uno sconto pari al 50% sul listino.

Promozioni anche sui giochi con Death Stranding per PlayStation 4 a 49.99 euro, MediEvil a 29.99 euro e FIFA 20 a 49.99 euro, offerte valide anche in questo caso fino al 24 dicembre salvo esaurimento scorte. Vi rimandiamo al volantino Trony Natale 2019 per l'elenco completo dei prodotti in promozione e relativi prezzi aggiornati, le offerte potrebbero non essere valide in tutti i punti vendita, a discrezione delle disponibilità dei singoli negozi.