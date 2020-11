Volantino PlayStation di GameStopZing: nuove offerte valide fino al 30 novembre

Il Black Friday di GameStopZing continua fino al 30 novembre e per l'occasione GSZ ha pubblicato il nuovo volantone con le offerte PlayStation dove trovano spazio offerte su PlayStation 4, PS4 PRO, giochi e accessori. Affrettatevi, avete tempo fino a lunedì per approfittarne!

Il volantone si apre con gli sconti sulle console: PS4 500 GB con Ghost of Tsushima costa 299.98 euro mentre PlayStation 4 PRO 1TB è in offerta a 349,98 euro. All'interno spazio anche a giochi come Ghost of Tsushima al prezzo più basso di sempre, The Last Of Us Parte 2 a 41.24 euro e Marvel's Spider-Man a 20,49 euro.

Sconti anche sui migliori giochi PlayStation Hits a partire da 10.49 euro l'uno, tra questi troviamo Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered, God of War, Gran Turismo Sport e Horizon Zero Dawn Complete Edition. Disponibile anche una selezione di giochi per PlayStation VR da 20.49 euro l'uno, tra cui Blood & Truch, Astro Bot Rescue Mission e Marvel's Iron Man. Non avete il visore? Non preoccupatevi perchè PlayStation VR è in offerta da 199,98 euro!

Tutti i controller DualShock (varie colorazioni) costano 39,98 euro inoltre segnaliamo l'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi a 44,99 euro invece di 59,99 euro.