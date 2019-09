Volantino sottocosto Euronics con sconti PS4 e Xbox One S

Prosegue fino al 6 ottobre il Sottocosto Euronics, con sconti anche per quanto riguarda la categoria videogiochi, console e accessori. In particolare segnaliamo le offerte su PlayStation 4 con FIFA 20 e Xbox One S, ora in vendita a prezzo scontato.

Tre le offerte in corso meritevoli di attenzione dedicate PlayStation 4 Slim e Xbox One S in bundle con FIFA 20, sconto anche per le cuffie Gold di Sony. Nello specifico Xbox One S All Digital Edition 1 Terabyte con FIFA 20, Sea of Thieves, Minecraft e Forza Horizon 3 costa 199.99 euro mentre PlayStation 4 Slim 1TB con due controller DualShock 4 e FIFA 20 viene proposta ad un prezzo di 299.99 euro.

Passando agli accessori, il Gold Wireless Headset per PlayStation 4 con voucher di Fortnite del valore di 31 euro viene venduto al prezzo di 59.99 euro anzichè 99.99 euro. Nessuno sconto al momento sui singoli giochi, le offerte sottocosto Euronics questa volta sono dedicate principalmente all'hardware, sicuramente una buona occasione per acquistare le console Sony e Microsoft a prezzo ridotto.

Particolarmente vantaggioso risulta essere il pacchetto Xbox One S All-Digital con quattro giochi mentre chi è interessato ad acquistare PS4 potrà contare su un secondo DualShock 4 incluso nella confezione, oltre a FIFA 20, best seller del momento.