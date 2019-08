Volantino sottocosto Unieuro di agosto con offerte su PS4, DualShock 4, accessori e giochi

Al via oggi il Sottocosto Unieuro: il nuovo volantino della catena, valido fino al 15 agosto, presenta numerose offerte online e in negozio su videogiochi, console e accessori, con particolare focus su PlayStation 4.

Il bundle PS4 Slim 500 GB con Days Gone costa 279.99 euro anzichè 374.98 euro, da segnalare anche l'offerta sulle cuffie PS4 Gold di Sony, proposte a 69.99 euro invece di 99,99 euro. In vendita a prezzo scontato anche i Controller DualShock 4, con varie colorazioni (tra cui Rosso, Blu, Bianco e Nero) a 49.99 euro ciascuno.

Per quanto riguarda invece i giochi, sconti su Star Wars Battlefront 2 (21.10 euro), LEGO Worlds (21.70 euro), Darksiders III (27.40 euro), Mass Effect Andromeda (15.20 euro), Agents of Mayhem (8.29 euro), Need for Speed (16.20 euro), Assassin's Creed Origins a 24.99 euro, NBA 2K19 a 19 euro, Team Sonic Racing a 24 euro, Watch Dogs 2 a 25 euro e ancora WWE 2K19 a 19 euro, Overwatch GOTY Edition a 19.99 euro e The Division 2 a 29.99 euro.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, visto che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".