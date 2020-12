Volantino Sottocosto Unieuro di Natale: TLOU 2 e Ghost of Tsushima a 29.99 euro!

E' tempo di Sottocosto da Unieuro, il celebre rivenditore ha lanciato una nuova offerta in vista del Natale con sconti validi fino al 23 dicembre su una moltitudine di prodotti, tra cui videogiochi, console e accessori.

Il volantino Sottocosto Unieuro Natale 2020 presenta tantissime sorprese come Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2 a 29.99 euro l'uno e l'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi con 20 euro di credito PSN a 59.99 euro, da citare anche Nintendo Switch Lite a 189.99 euro e ancora sconti su sedie gaming, monitor, PC Gaming e accessori come mouse e tastiere.

Davvero degne di nota le promozioni legate a due dei giochi Sony più acclamati del 2020, The Last Of Us 2 è fresco vincitore del premio gioco dell'anno mentre Ghost of Tsushima ha ricevuto numerosi premi ai The Game Awards dell'11 dicembre.

