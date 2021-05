Volantino Sottocosto Unieuro, nuove offerte su console e videogiochi

Torna il Sottocosto Unieuro con tante nuove offerte valide fino al prossimo 6 giugno, tra i prodotti in offerta troviamo anche console e videogiochi, con una selezione in realtà limitata ma piuttosto interessante con focus in particolare su Nintendo Switch.

Le offerte del sottocosto Unieuro riguardano proprio la console ibrida della casa di Kyoto e nello specifico Nintendo Switch Lite, proposto in bundle con un gioco a 199.99 euro:

Nintendo Switch Lite in vari colori (ad esclusione delle tonalità corallo e blu) con Minecraft Nintendo Switch Edition viene venduto a 199.99 euro anzichè 249.99 euro con un risparmio del 19% sul prezzo di listino. L'ultima proposta riguarda Ring Fit Adventure, il gioco Nintendo che mescola sapientemente avventura e fitness costa 69.99 euro da Unieuro invece di 79.99 euro, con un risparmio di dieci euro.

Tutte le offerte sono valide fino al 6 giugno compreso, tra le altre offerte del volantino sottocosto Unieuro troviamo anche televisori 4K e 8K, smartphone delle migliori marche (iPhone, Xiaomi, Huawei e tante altre), tablet, PC e Mac, piccoli e grandi elettrodomestici, oltre ad accessori di ogni tipo e per tutte le esigenze.