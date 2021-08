Volantino Spendimeno di Gamelife: offerte e promozioni più calde di agosto

Anche ad agosto si rinnova l’appuntamento con il volantino Spendimeno di Gamelife, la catena del gruppo Cidiverte specializzata nella vendita di console, videogiochi, accessori, gadget, merchandising, LEGO, Funko Pop! e tantissimi altri prodotti per l’intrattenimento.

Superstar del volantino Gamelife di agosto (valido fino al 2 settembre 2021) è Xbox Series S, la piccola console next-gn di Microsoft viene proposta a 299 euro con inclusi tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass. Se volete spendere meno, ricordatevi che portando indietro una console usata potrete risparmiare fino a 220 euro grazie alla supervalutazione di Gamelife. La catena ritira le vostre console di seconda mano offrendo valutazioni fino a 200 euro per PS4 PRO, fino a 180 euro per Nintendo Switch, fino a 150 euro per PS4 Slim e fino a 110 euro per Xbox One S.

Restando in tema hardware, da Gamelife potete prenotare Nintendo Switch OLED al prezzo di 349 euro con disponibilità prevista per l’8 ottobre 2021. Le scorte sono limitate, se siete interessati ad acquistare la nuova versione di Switch il preordine è dunque fortemente consigliato. State cercando una console PlayStation? In questo caso vi segnaliamo PS4 Slim 500 GB con un gioco a scelta tra NBA 2K Playgrounds 2, Tom Clancy’s The Division 2 e Ghost Recon Breakpoint a 299 euro.

Questo mese Gamelife offre ai clienti Livello PRO uno sconto del 10% su una selezione di volanti e cloche di Thrustmasters, i membri Pro possono inoltre risparmiare su una selezione di giochi: Call of Duty Black Ops Cold War viene proposto a 61 euro, stesso prezzo per Crash Bandicoot 4 It’s About Time mentre Marvel’s Spider-Man e Super Mario 3D All-Stars costano rispettivamente 31 e 51 euro. Passando alle offerte valide per tutti i clienti citiamo tra le tante Assassin’s Creed Valhalla a partire da 39 euro, Red Dead Redemption 2 a 32 euro, Borderlands 3 a 16 euro, NBA 2K21 a partire da 21 euro, The Outer Worlds a 26 euro, Immortals Fenyx Rising a partire da 31 euro e Watch Dogs Legion a partire da 29 euro.

Vasta anche la selezione usato con Gears of War 4 a 8 euro, Daemon X Machina per Nintendo Switch a 35 euro, Godfall a 30 euro, Death Stranding a 18 euro e Days Gone a 20 euro. Disponibili anche console usate con PS4 a partire a 210 euro, Nintendo Switch a partire da 280 euro e Switch Lite a partire da 170 euro.

Da Gamelife potete anche prenotare i giochi più caldi della prossima stagione: NBA 2K22 a 76 euro per PS5 e Xbox Series X o 61 euro per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, mentre Life is Strange True Colors costa 51 euro, in entrambi i casi con bonus preordine inclusi. In prenotazione anche FIFA 22 a partire da 41 euro, Dragon Ball Z Kakarot per Nintendo Switch a 61 euro, Far Cry 6 a 71 euro e Marvel’s Guardians of the Galaxy a 76 euro, senza dimenticare Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente a 61 euro, Dying Light 2 a 71 euro, Deathloop con bonus preordine a 76 euro, Death Stranding Director’s Cut a 51 euro e Mario Party Superstar per Nintendo Switch a 61 euro.

In chiusura, 3x2 sulle statuine e sui portachiavi Funko Pop! e 20% di sconto su una selezione di prodotti LEGO Princess, City, Friends e Hidden Side. In offerta anche i set LEGO Super Mario a partire da 8 euro e disponibili le nuove confezioni Avventure di Luigi Starter Kit, Il Veliero Volante di Bowser e il costume di Mario Ape, oltre alle bustine dei personaggi LEGO Super Mario Serie 3.