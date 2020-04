Volantino Trony di aprile: Sconto IVA al Raddoppio, offerte PS4 e Xbox One X

Trony presenta il nuovo volantino Sconto IVA al Raddoppio valido da oggi e fino al 16 aprile. Tra i tanti prodotti acquistabili online o nei negozi (solo previa appuntamento e solo per alcuni prodotti selezionati) troviamo anche console e videogiochi.

Da segnalare Xbox One X in bundle con Gears 5 a 295 euro, PlayStation 4 PRO 1 TB con Voucher Fortnite (valore 3 euro) a 368 euro e vari giochi in offerta a prezzo speciale tra cui Death Stranding e Days Gone a 39.98 euro l'uno, Detroit Become Human, Marvel's Spider-Man e MediEvil a 19.40 euro l'uno, senza dimenticare i classici della collana PlayStation Hits a 14.95 euro tra cui God of War, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Gran Turismo Sport e Ratchet & Clank.

Sconti anche sui controlli, con DualShock 4 + un gioco a scelta tra God of War e FIFA 19 a 69 euro, controller Wireless per Xbox One a 49 euro e joypad Nacon a 32.70 euro. E ancora sconti su cuffie, sedie gaming e tappetini mouse.

Le offerte indicate sono valide solamente in alcuni punti vendita Trony in Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Repubblica di San Marino, Abruzzo e Molise e Lazio, la lista completa sul sito della catena.