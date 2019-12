Volantino Trony dicembre 2019: acquista due prodotti, 50% di sconto sul meno caro

Fino al 24 dicembre Trony festeggia il Natale con una nuova offerta: acquista due prodotti a scelta tra quelli evidenziati nel volantino o nei punti vendita, il meno caro lo paghi la metà, con uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino.

Tra i prodotti in promozione per la categoria Videogiochi e Console segnaliamo PS4 Slim con Voucher Fortnite a 229 euro e il bundle Xbox One S 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order a 124.95 euro acquistando un prodotto volantino dal prezzo di almeno 249 euro.

E' possibile dimezzare il prezzo di tantissimi articoli scegliendo tra una vasta gamma di prodotti in offerta tra cui smartphone, tablet, fotocamere, TV 4K, Monitor PC, Smartwatch, cuffie, tablet, computer da gaming, piccoli e elettrodomestici, ad eccezione di servizi, pacchetti e buoni regalo.

Le offerte indicate sono valide da oggi e fino al 24 dicembre 2019, come sempre in questi casi il consiglio è quello di recarvi nel punto vendita per controllare la disponibilità e la presenza di eventuali altre promozioni che potrebbero farvi risparmiare ulteriormente.