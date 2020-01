Volantino Trony di gennaio: Meglio dei Saldi con sconti fino al 50% su giochi e console

Trony ha lanciato il primo volantino di gennaio denominato Meglio dei Saldi, con offerte valide fino al 30 gennaio. Vediamo nel dettaglio gli sconti per la categoria videogiochi e console attivi nei negozi del gruppo e online sul sito.

Iniziamo con FIFA 20 in vendita a 49.99 euro in versione Xbox One o PlayStation 4, inoltre la catena propone per tutto il mese corrente l'abbonamento annuale PlayStation Plus venduto a 44.99 euro anzichè 59.99 euro con un risparmio del 25% sul prezzo di listino.

Xbox One S 1TB in bundle con Star Wars Jedi Fallen Order costa invece 229.95 euro anzichè 299.99 euro, come ultima offerta segnaliamo il 50% di sconto su vari giochi per tutte le piattaforme, a seconda della disponibilità e delle scorte dei singoli negozi Trony. Non è escluso che nelle prossime settimane la catena possa proporre altre offerte per integrare il volantino attuale.

Le offerte indicate potrebbero non essere valide in tutti i punti vendita Trony, i quali sono gestiti in maniera indipendente da singoli gruppi sparsi per il territorio nazionale, il consiglio è quello di recarvi nel negozio a voi più vicino e verificare la validità delle promozioni o la presenza di altri sconti differenti rispetto a quelli segnalati in questa notizia.