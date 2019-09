Volantino Trony di ottobre: offerte e sconti su PS4, PS4 PRO, Xbox One S e One X

Il nuovo volantino di Trony, valido fino al 3 ottobre, presenta interessanti offerte su Xbox One e PlayStation 4, in vendita a sconto in versione base (PS4/Xbox One S) e premium (Xbox One X/PS4 PRO) fino ad esaurimento scorte.

Nello specifico il bundle PS4 1 TB con FIFA 20 costa 299.90 euro (con uno sconto pari al 60% sul prezzo di listino) mentre PS4 PRO 1 Terabyte con FIFA 20 ha un prezzo pari a 399.99 euro anzichè 459.99 euro.

Siete in cerca di una Xbox One? Nessun problema, Xbox One S 1 Terabyte con Gears 5 e tutti i giochi della serie (Gears of War, Gears of War 2, Gears Of War 3 e Gears 4, ad eccezione di Gears of War Judgment) viene proposta a 199.90 euro mentre Xbox One X 1TB con Gears 5 e tutti i giochi citati costa 399.99 euro invece di 499.99 euro, in entrambi i casi lo sconto sul listino è pari a 100 euro.

Se siete interessati vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi, le offerte di Trony andranno avanti fino al 3 ottobre online e nei negozi della catena, salvo esaurimento scorte.



