Volantino Trony: sconto IVA su console e videogiochi fino al 4 settembre

E' attivo il volantino Trony di fine agosto con lo sconto IVA raddoppiato fino al 40% su alcuni prodotti, in offerta anche una selezione di console e videogiochi come evidenziato nel volantino in corso valido fino al 4 settembre 2019.

Tra i prodotti della sezione console e videogiochi ora in offerta troviamo PlayStation 4 PRO 1 Terabyte a 336 euro anzichè 409.99 euro, Minecraft PlayStation 4 Edition a 24.50 euro, Gran Turismo Sport a 32.70 euro e controller DualShock 4 (vari colori) a 57.30 euro ciascuno. In promozione anche altri prodotti di elettronica di consumo come cuffie, speaker Bluetooth, fotocamere digitali, hoverboard, smartwatch, PC desktop, tablet, smartphone e accessori.

Ancora per poche ore inoltre è possibile approfittare dell'offerta Un mare di occasioni del volantino Trony agosto 2019, venti rate a tasso zero sugli articoli in promozione a partire da 399 euro. Sul sito e nei negozi della catena troverete anche altre offerte e promozioni specifiche a discrezioni dei singoli punti vendita sparsi sul territorio italiano.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poichè che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo interessanti per i lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati su Everyeye.it sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".