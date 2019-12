Volantino Unieuro dicembre: Natalissimi 2019, sconti e offerte per i regali di Natale

Unieuro festeggia il Natale con un nuovo volantino (I Natalissimi) che include tantissimi prodotti in offerta oltre alla possibilità di acquistare i Regali di Natale 2019 e iniziare a pagare a Pasqua 2020 in dieci rate a tasso zero.

Per quanto riguarda la categoria di nostri interesse (videogiochi e console) sono davvero tanti i prodotti in offerta, tra cui PS4, Xbox One S, Xbox One X, Nintendo Switch, Switch Lite e giochi come Call of Duty Modern Warfare, Days Gone e FIFA 20.

Sconti Unieuro Natale 2019

Iniziamo citando proprio una serie di videogiochi in offerta: Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration costa 19.99 euro mentre FIFA 20 può essere acquistato a 39,99 euro. 49,99 euro è invece il prezzo di Call of Duty Modern Warfare, stesso prezzo per Need for Speed Heat mentre Days Gone costa ora 39,99 euro. E ancora, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint a 49.99 euro, Life is Strange Before the Storm Limited Edition a 19.99 euro e Final Fantasy XV Day One Edition a 19,99 euro.

Sconti Console Unieuro Natale 2019

Sul fronte console troviamo PlayStation 4 Slim 1 TB con due DualShock 4 a 249.99 euro, Nintendo Switch Lite con un gioco a scelta a 239.99 euro, Xbox One S a partire da 199.99 euro (vari bundle disponibili) e PlayStation 4 500 GB con Voucher Fortnite (valore 31 euro) a 199.99 euro.

Tutte le offerte I Natalissimi Unieuro sono valide da oggi e fino al 24 dicembre, per verificare la validità delle singole promozioni vi invitiamo a recarvi nel punto vendita più vicino dove potrete trovare anche altri prodotti a prezzo scontato.