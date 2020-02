Volantino Unieuro: due giochi PlayStation Hits a 19,99 euro per San Valentino

In occasione della festività di San Valentino, Unieuro ha lanciato un nuovo volantino ricco di offerte sui prodotti tecnologici, tra i quali non mancano ovviamente i videogiochi.

Tra i titoli in offerta figurano FIFA 20 a 39,99 euro, Need of Speed Heat a 39,99 euro, Call of Duty: Modern Warfare a 49,99 euro e Sekiro: Shadows Die Twice a 49,99 euro. La promozione più ghiotta sembra tuttavia essere quella riservata ai giochi della collana PlayStation Hits, ovvero alcune delle migliori esclusive per PS4. In tema con San Valentino, è possibile acquistare due giochi pagandone uno solo, con una spesa di soli 19,99 euro al posto di 39,99 euro. I giochi presenti in volantino sono Uncharted: The Lost Legacy, Horizon Zero Dawn, God of War, The Last of Us Remastered e Gran Turismo Sport, potete quindi scegliere una combinazione qualsiasi tra questi.

Il volantino di San Valentino "È amore al promo acquisto" sarà valido fino al 27 febbraio, pertanto avete quasi due settimane di tempo per approfittarne. Ne approfittiamo per ricordarvi che Unieuro offre anche un buono sconto di 20 euro per ogni 100 euro di spesa, utilizzabile tranquillamente anche sull'acquisto di console e videogiochi.