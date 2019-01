Volantino Unieuro di gennaio: Fuoritutto con sconti fino al 50% su videogiochi e console

Con l'arrivo del nuovo anno, Unieuro lancia il volantino di gennaio con la nuova promozione Fuoritutto (valida fino al 24 gennaio) con centinaia di prodotti in vendita con sconti fino al 50%, tra cui ovviamente anche videogiochi, console e accessori.

Tra i tanti giochi a sconto da Unieuro segnaliamo Gran Turismo Sport a 19.99 euro, Call of Duty Black Ops 4 a 39.99 euro, GTA V a 19.99 euro, Detroit Become Human a 19.99 euro, Marvel's Spider-Man e God of War a 39.99 euro l'uno, Red Dead Redemption 2 a 49.99 euro, FIFA 19 a 34.99 euro, Forza Horizon 4 a 34.99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 31.99 euro e Fortnite Pacchetto Zero Assoluto a 19.99 euro. E la lista potrebbe continuare con Super Mario Party, Hitman 2, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Destiny 2, Overwatch e tanti altri...

Sconti anche sulle console, con PlayStation Classic a 59.99 euro, Nintendo 2DS con Mario Kart 7 a 79.99 euro, PlayStation VR Mega Pack a 229 euro e New Nintendo 2DS XL Pikachu Edition a 119 euro, solamente per citare alcune offerte. In vendita a prezzo scontato anche accessori tra cui i controller DualShock 4 e Xbox e gli abbonamenti a Xbox LIVE e PlayStation Plus.

Nel momento in cui scriviamo i prodotti in offerta sono oltre 400, potete visualizzare la lista completa sul sito di Unieuro, ricordiamo che il Fuoritutto è valido fino al 24 gennaio, approfittatene prima che sia troppo tardi.