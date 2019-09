Volantino Unieuro: giochi PS4 da 19.99 euro, sconti console PlayStation, Switch e Xbox

Il nuovo volantino Unieuro "Passione Casa" entrerà in vigore il 20 settembre e proporrà offerte che andranno avanti fino al 10 ottobre. Oltre a smartphone, televisori ed elettrodomestici non manca uno spazio dedicato gli sconti su videogiochi e console.

Tra i giochi in vendita a prezzo ridotto troviamo anche una selezione di titoli PS4 a 19.99 euro l'uno: Far Cry 5, Call of Duty Black Ops 4 e Far Cry New Dawn. A 29.99 euro l'uno invece troviamo Marvel's Spider-Man, God of War, Spyro Reignited Trilogy, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey e Gran Turismo Sport. Da segnalare anche Days Gone a 49,99 euro.

Sul fronte Switch l'offerta si compone di Minecraft più due giochi a scelta tra Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario Maker 2, Super Mario Odyssey o Super Mario Party a 99,99 euro. Promozione legata ai preorder: prenotando un gioco a scelta tra Watch Dogs Legion, Ghost Recon Breakpoint, Dragon Ball Z Kakarot, Call of Duty Modern Warfare o Death Stranding a 69.99 euro riceverete in omaggio una PSN Card del valore di dieci euro.

Infine, tre sconti hardware: Nintendo Switch con 35 euro di credito eShop è in offerta a 299 euro mentre per una PS4 Slim 500 GB bastano 249.99 euro, stesso prezzo per Xbox One S 1TB con due controller e FIFA 20 in bundle.

Nota Bene - Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato e si limita a riportare delle informazioni che potrebbero risultare interessanti per i lettori. I contenuti promozionali pubblicati sulle pagine di Everyeye.it sono evidenziati da un banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".