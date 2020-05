Volantino Unieuro maggio 2020: sconti console, PC gaming, giochi e accessori

Dopo aver lanciato le offerte PC Gaming, Unieuro festeggia la fine del lockdown con il nuovo volantino di maggio denominato Sconti Batticuore, attivo da oggi e fino al 27 del mese.

Tra i tanti prodotti in offerta troviamo FIFA 20 a 19.99 euro, Joy-Con Nintendo Switch a 59.99 euro, disponibili in vari colori come verde e rosa, blu e giallo, arancione e viola, rosa e azzurro o giallo neon. E ancora, Mario Kart 8 Deluxe a 49.99 euro e Nintendo Switch Lite a 199.99 euro disponibile nei nei colori giallo, turchese e grigio. Sconti anche su Pokemon Spada e Scudo, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing New Horizons e e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in vendita a 49,99 euro.

L'elenco completo (visibile tramite il link qui sotto) include anche PC da gioco, notebook gaming, tastiere, mouse, monitor e giochi per PS4, tra cui The Last of Us Parte 2 in preordine a 59,99 euro. Ricordiamo che i negozi Unieuro sono da oggi aperti secondo le normative emesse dal Governo il 16 maggio scorso, vi consigliamo in ogni caso di telefonare presso il punto vendita a voi più vicino per informarvi su eventuali orari e limitazioni dovuti all'emergenza sanitaria Coronavirus.