Volantino Unieuro di maggio, nuove offerte su videogiochi e console

Tornano gli sconti Unieuro su Videogiochi e Console, con l'inizio del nuovo mese la nota catena rinnova le proprie offerte, presentando una selezione di titoli in vendita a prezzi ridotti. Ecco tutte le promozioni in corso nel momento in cui scriviamo.

Tra i giochi a sconto segnaliamo HITMAN 2 con T-Shirt a 19.99 euro, GTA V a 19.99 euro, FIFA 19 a 29.99 euro, Rocket League Collector's Edition a 19.99 euro, Red Dead Redemption 2 a 49.99 euro, Shadow of the Tomb Raider a 29.99 euro, Destiny 2 a 9 euro, Final Fantasy XII The Zodiac Age a 22 euro e il bundle PlayStation 4 PRO 1 TB con Horizon Zero Dawn Complete Edition a 399,99 euro.

Offerte anche sul fronte Switch, con la console in vendita a 309.99 euro, LEGO Worlds a 27 euro, One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition a 19.99 euro, NBA 2K19 a 39.99 euro, Ultra Street Fighter II The Final Challengers a 33 euro e Tennis World Tour a 29,99 euro.

Da non trascurare anche le offerte Xbox One, con Fallout 76 a 29 euro, The Division 2 a 49.99 euro, Assassin's Creed Origins a 29.99 euro, For Honor a 23 euro, Star Wars Battlefront a 14.99 euro e Call of Duty WWII a 19,99 euro. Per l'elenco completo e aggiornato delle offerte vi rimandiamo al sito di Unieuro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono segnalati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura contenuto sponsorizzato.