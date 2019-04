Volantino Unieuro con nuove offerte su videogiochi e console per Pasqua

Unieuro presenta il nuovo volantino di aprile valido fino a fine mese (30 aprile) con tante offerte online e in negozio su console, videogiochi e accessori. Di seguito, i principali sconti pensati per fare (o farvi) qualche regalo per le imminenti festività di Pasqua...

Tra i giochi in offerta troviamo Call of Duty WWII a 19.99 euro, Yoshi's Crafted World a 49.99 euro, GTA V a 19.99 euro, e FIFA 19 a 29.99 euro, HITMAN 2 con maglietta a 19.99 euro, Red Dead Redemption 2 a 49.99 euro, Marvel's Spider-Man a 39.99 euro, The Division 2 a 49.99 euro e ancora Detroit Become Human a 29.99 euro, Fallout 76 e Shadow of the Tomb Raider a 29.99 euro l'uno.

Sul fronte console e accessori segnaliamo invece Nintendo Switch (Joy-Con Rosso e Blu Neon) a 299 euro, Controller Nacon Revolution 2 PRO a 87.99 euro, DualShock 4 V2 Steel Black a 55.99 euro, PS4 Slim 500 GB con Minecraft a 279 euro, PS4 PRO 1 TB con Horizon Zero Dawn Complete Edition a 399.99 euro e PlayStation VR con Camera, VR Worlds e Astro Bot Rescue Mission a 269,99 euro.

Queste sono solamente alcune delle offerte attive in questo momento, per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito di Unieuro. Nota Bene: Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono segnalati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura contenuto sponsorizzato.