Volantino Unieuro di ottobre 2020 con le nuove offerte su PS4 e DualShock

Unieuro presenta il nuovo volantino Passione Casa valido fino all'8 ottobre, con tante offerte anche legate al gaming, con PS4 e PlayStation 4 PRO in promozione, senza dimenticare gli sconti sui controller DualShock.

Il DualShock 4 è in vendita nei colori blu, rosso, nero e bianco al prezzo di 69.99 euro con inclusa una carta con 20 euro di credito per il PlayStation Store, allo stesso prezzo è possibile acquistare anche il pacchetto che include DualShock 4 Jet Black, Voucher Fortnite e ricarica PSN 20 euro. Sul fronte console segnaliamo invece i due bundle PS4 Slim 500 GB a 299.99 euro e PlayStation 4 PRO 1 TB a 399.99 euro in entrambi i casi con MediEvil in abbinata.

Una buona occasione sopratutto per acquistare un secondo DualShock, la ricarica PlayStation Store da 20 euro è certamente un ottimo incentivo, in questo modo il controller costerebbe 49,99 euro e il credito può essere utilizzato per acquistare giochi o DLC in formato digitale.

Per essere sempre aggiornati sulle migliori promozioni ricordatevi di seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor e tanti altri prodotti di informatica e tecnologia.