Volantino Unieuro: PS4 con 3 giochi e Nintendo Switch con Mario Maker 2 in sconto

Unieuro si prepara a lanciare la nuova promozione Summer Black Friday con una marea di sconti sui prodotti tecnologici. Il volantino sarà attivo dal 28 giugno al 7 luglio, ma le offerte incluse sono già state rese note. Tra le tante, non mancano ovviamente quelle dedicate a console e videogiochi.

Degno di nota, innanzitutto, il nuovo bundle PS4 contenente, oltre alla console nella versione da 1 TB, anche tre esclusive dall'indubbio spessore, ovvero Horizon: Zero Dawn, Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered. Il tutto, disponibile in soli 4.000 pezzi a livello nazionale, è proposto al prezzo promozionale di 279,99 euro, con il 22% di sconto sul costo originale di 359,99 euro.

L'altra offerta è dedicata a Nintendo Switch in bundle con il nuovo Super Mario Maker 2 al prezzo di 349 euro, anziché 388,90 euro. La confezione della console include anche 35 euro di credito per il Nintendo eShop, spendibili liberamente per qualsiasi acquisto sulla piattaforma digitale della grande N. In questo caso, sono 2.000 i prezzi disponibili a livello nazionale.

La promozione Summer Black Friday, ripetiamo, sarà attiva dal 28 giugno al 7 luglio sia online, sia presso i punti vendita di Unieuro dislocati sul territorio. Ci teniamo infine a precisare che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".