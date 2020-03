Volantino Unieuro: PS4, Dualshock 4 e gli altri sconti gaming

Unieuro ha lanciato un nuovo volantino che sarà attivo da oggi 20 marzo fino al prossimo 2 aprile. Tra i tanti sconti al suo interno, non ne mancano alcuni dedicati ai prodotti gaming. Scopriamo tutti i dettagli.

In evidenza c'è PlayStation 4 con hard disk da 500 GB, proposta a 269,99 euro invece di 299,99 euro. Sconto anche per il DualShock 4, che può essere acquistato a 49,99 euro anziché 69,99 euro. A disposizione ci sono le colorazioni rossa, bianca e blu, oltre al bundle contenente un controller nero e il pacchetto Fortnite Neo Versa.

L'altra iniziativa promozionale riguarda i notebook da gaming di HP, per il quale è previsto uno sconto del 20% in cassa. L'HP Omen 15-dc1057nl (con CPU Intel i7-9750H e GPU NVIDIA RTX 2060 6GB) è in vendita a 1359,99 euro invece di 1699,99, mentre il modello HP Pavilion 15-dk0047nl (con CPU i7-9750h e GPU NVIDIA GTX 1650 4GB) è offerto a 999,99 euro anziché 1249,99 euro.

Le offerte, ricordiamo, saranno attive fino al 2 aprile anche online (i punti vendita di Unieuro sono chiusi fino a nuovo ordine a causa dell'emergenza Coronavirus). Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il volantino di Unieuro online.