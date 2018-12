Volantino Unieuro: sconti e offerte su videogiochi e console fino al 2 gennaio

Sono ora attive le nuove offerte (valide solo online) dell'ultimo Volantino Unieuro di dicembre: fino al 2 gennaio, tanti sconti sui migliori giochi del momento, sulle console e su una selezione di accessori per tutte le piattaforme.

Tra le offerte attualmente attive troviamo Call of Duty Black Ops 4 a 39.99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 34.99 euro, Battlefield V a 39.99 euro, FIFA 19 per PS4 e Xbox One a 39.99 euro, The Crew 2 a 19.99 euro, Far Cry 5 a 29.99 euro, No Man's Sky a 29.99 euro e The Last Guardian a 19.99 euro. Sconti anche sui giochi PlayStation VR con Firewall Zero Hour e AIM Controller a 39.99 euro, oltre ad una selezione di titoli a 9.99 euro tra cui Bravo Team, Farpoint, Driveclub VR, The Persistance e Track Lab.

Da segnalare anche le offerte su console e accessori con PlayStation Classic a 59.99 euro, PS4 Slim 500 GB Jet Black a 199.99 euro, volante Logitech G29 Driving Force a 199.99 euro e Nintendo 2DS + New Super Mario Bros 2 a 79.99 euro, solamente per fare alcuni esempi.

Sul sito trovate la lista completa delle offerte del Volantino Unieuro, ricordiamo che le promozioni indicate sono valide fino al 2 gennaio, esclusivamente online.