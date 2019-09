Volantino Unieuro: sconti online su giochi PS4 e console Nintendo Switch

Unieuro lancia i nuovi sconti online come parte del volantino di fine settembre, validi fino al 10 ottobre. Tra le tante offerte troviamo anche alcune promozioni legate alla categoria videogiochi e console, scopriamole insieme.

Tra i giochi PS4 a sconto troviamo Call of Duty Black Ops 4 a 19.99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 29.99 euro, Gran Turismo Sport a 29.99 euro, Marvel's Spider-Man e God of War a 29.99 euro l'uno. Sconti anche sui giochi Ubisoft con Far Cry New Dawn e Far Cry 5 a 19.99 euro l'uno e Assassin's Creed Odyssey/Tom Clancy's The Division 2 a 29.99 euro ciascuno.

Sconti anche sulle console, limitatamente a Nintendo Switch, in vendita in versione con Joy-Con Grigi o Joy-Con Neon a 299.99 euro anzichè 329.99 euro. L'offerta riguarda il bundle standard senza i 35 euro di credito da spendere su eShop.

Gli sconti online di Unieuro coinvolgono anche smartphone, tablet, PC e televisori, con il Samsung Galaxy A20e 32 GB venduto a 149.90 euro, il Galaxy Tab A a 199.90 euro, oppure il Macbook Pro 13.3 a 1.299 euro, con un risparmio di ben 500 euro sul listino. Tutte le promozioni attive sono disponibili sul sito di Unieuro, ricordiamo che gli sconti sono validi esclusivamente per gli acquisti online effettuati entro il 10 ottobre.