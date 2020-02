Volantino Unieuro: sconti su PlayStation Plus, PS4 Pro e Nintendo Switch Lite!

Unieuro si prepara a lanciare le nuove offerte del volantino "Batticuore", che saranno attive da domani 28 febbraio fino a giovedì 19 marzo. Tra i tanti sconti non mancano ovviamente alcune interessanti opportunità per i videogiocatori.

La nota catena, tanto per cominciare, offre uno sconto del 25% sull'abbonamento a PlayStation Plus da 12 mesi, che può così essere acquistato all'invitante prezzo di 44,99 euro invece di 59,99 euro. Chi è in cerca di una nuova console potrebbe invece prendere in considerazione PlayStation 4 Pro in bundle con il pacchetto Neo Versa di Fortnite, proposta a 299,99 euro invece di 409,99 euro. Le offerte non sono limitate al mondo Sony, poiché c'è anche Nintendo Switch Lite in bundle con una copia di Pokémon Spada al prezzo promozionale di 259,99 euro, anziché 279,99 euro.

Cosa ve ne pare? Ne approfitterete? Le offerte sopra riportate, ricordiamo, saranno attive da domani fino al 19 marzo. A proposito di PlayStation Plus, martedì prossimo verranno aggiunti alla Instant Game Collection i giochi gratis di marzo 2020.