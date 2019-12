Volantino Unieuro: al via gli sconti di fine anno, offerte anche su giochi e console

Da Unieuro è già tempo di saldi con le nuove offerte valide online e nei punti vendita. La catena offre una vastissima selezione di prodotti a prezzi scontati, tra cui ovviamente anche videogiochi e console, scopriamo insieme le promozioni attive.

Tra gli sconti sui videogiochi attivi nel momento in cui scriviamo troviamo Death Stranding a 49.99 euro, FIFA 20 a 39.99 euro e Star Wars Jedi Fallen Order a 49.99 euro. Tante offerte anche per quanto riguarda hardware e accessori:

PlayStation 4 Slim 500 GB con Voucher Fortnite costa 199 euro mentre il bundle volante Logitech G29 con F1 2019 viene venduto a 399 euro. E ancora, PS4 Slim 1TB con FIFA 20 a 249 euro, PS4 PRO 1 TB con Voucher Fortnite a 299 euro e Volante HORI Racing Venom Hurricane a 119,99 euro.

Questi sono solamente alcuni degli sconti Unieuro di fine anno, per l'elenco completo vi rimandiamo al sito della catena o vi invitiamo a recarvi presso il punto vendita a voi più vicino, alcune promozioni potrebbero essere valide solamente sul web o in alcuni negozi specifici e non su tutto il territorio nazionale.