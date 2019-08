Volantino Unieuro di settembre: sconti PS4, Xbox One, Switch e giochi in offerta

Unieuro lancia il nuovo volantino Unieuro Special con super sconti validi esclusivamente online fino al prossimo 8 settembre. Tra i prodotti in offerta anche videogiochi, console (PS4, Xbox One, Switch, PSVR) e accessori per tutte le piattaforme.

Tra i tanti articoli ora a sconto segnaliamo Minecraft PlayStation 4 Edition a 24.99 euro, Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch a 44.99 euro, il bundle PS4 1 TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 Fine di un ladro e The Last of Us Remastered) a 344.99 euro, PS4 PRO con due DualShock 4 a 419.99 euro, Far Cry New Dawn a 14.99 euro, DualShock 4 Steel Black a 54.99 euro, Crash Team Racing Nitro Fueled a 34.99 euro, Uncharted 4 a 14.99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 24.99 euro, State of Decay 2 a 7.99 euro, Battlefield V a 24.99 euro, Team Sonic Racing a 19.99 euro e MXGP 2019 a 49.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Potete trovare tutte le offerte attive del volantino Unieuro settembre 2019 sul sito della catena, le promozioni citate sono valide esclusivamente online e non valgono dunque nei negozi Unieuro sparsi per l'Italia.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poichè che si limita a riportare delle informazioni interessanti per i lettori. I contenuti promozionali pubblicati sulle pagine di Everyeye.it sono evidenziati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".