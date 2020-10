Volantino Unieuro Sottoprezzo con nuove offerte e sconti su PS4 e Nintendo Switch Lite

Unieuro presenta il nuovo volantino sottoprezzo con offerte online valide fino al 25 ottobre, tra i tanti prodotti in promozione troviamo anche PlayStation 4 e Nintendo Switch Lite, in vendita a prezzi scontati per un periodo limitato.

Iniziamo segnalando il bundle PlayStation 4 Slim 500 GB con FIFA 21 e voucher FUT a 289.99 euro invece di 349.99 euro, con un risparmio pari al 17% sul prezzo di listino. Nintendo Switch Lite (nei colori turchese, grigio o giallo) viene invece proposto a 249.99 euro con un gioco a scelta tra Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons, con un risparmio del 10% rispetto al listino fissato a 279.98 euro per l'accoppiata console e gioco.

Non ci sono purtroppo altre offerte in corso nel nuovo volantino sottoprezzo Unieuro, vi segnaliamo infine che le promozioni citate sono valide esclusivamente per gli acquisti online e non nei negozi della catena. Ricordatevi di seguirci sul canale Telegram offerte Everyeye.it per essere sempre aggiornati su nuovi volantini delle grandi catene di elettronica e sulle migliori offerte online su videogiochi, console, PC gaming, monitor, GPU, SSD, accessori e prodotti di tecnologia, come TV 4K e 8K, smartphone, tablet e tanto altro ancora.