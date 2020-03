Volantone GameStop di aprile, Xbox One X in offerta con due giochi inclusi

E' uscito il nuovo volantone di GameStop con le offerte della stagione primaverile, oltre alle promozioni attive su PlayStation 4 e Nintendo Switch la catena presenta anche una interessante promozione su Xbox One X.

L'offerta di punta riguarda Xbox One X 1TB in vendita solo online a 299.98 euro, offerta valida fino al 29 aprile. Il pacchetto proposto da GameStop include una console di colore nero con hard disk da 1 Terabyte e controllo Wireless abbinato e due giochi digitali, PlayerUnknown's Battlegrounds e Gears of War 4.

E' possibile risparmiare ulteriormente portando indietro la propria console o i giochi usati in negozio non appena questi riapriranno, ricordiamo che tutti i punti vendita GameStop Italia sono chiusi a causa dell'emergenza sanitaria Coronavirus, al momento non è stata comunicata una data per la riapertura, questa dipenderà dalle decisioni del Governo prese per cercare di contrastare la diffusione del virus.

Il nuovo volantone di primavera GameStop presenta anche sconti PS4 e sconti Nintendo Switch con offerte su console, bundle, accessori e giochi, tutte le promozioni come detto sono valide al momento solo ed esclusivamente online con spedizione al proprio domicilio, opzione ritiro in negozio non prevista.