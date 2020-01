Volantone GameStop: migliori offerte e sconti di febbraio 2020 su PS4, Xbox e Switch

La catena GameStopZing ha lanciato il nuovo volantone con sconti e offerte valide fino al 26 febbraio su console, videogiochi, accessori, gadget e merchandising. Scopriamo insieme le principali novità del volantone GameStop di febbraio.

La sezione Nintendo Switch presenta varie offerte e bundle: Nintendo Switch 32 GB con Voucher 35 euro e un gioco a scelta tra Nintendo Labo, Hyrule Warriors o Wolfenstein 2 costa 339,98 euro. Il prezzo sale a 369.98 euro se si decide di optare per un titolo più recente come Pokemon Spada, Pokemon Scudo o Luigi's Mansion 3, solamente per citarne alcuni, lista completa disponibile in negozio.

Nintendo Switch Lite viene proposta a 199.98 euro mentre alcuni bundle selezionati hanno un prezzo di 349.98 euro anzichè 399,99 euro. Il bundle con Mario Kart 8 invece ha un prezzo di listino pari a 329,98 euro. Promozioni anche su console classiche come NES e SNES Mini, console portatili Nintendo 3DS e 2DS (tutti i modelli) e giochi Switch.

Per quanto riguarda PlayStation 4 troviamo PS4 Slim 500 GB con due DualShock 4 e Voucher Fortnite (valore 31 euro) a 279.98 euro, PS4 Slim 1 TB con The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn Complete Edition e God of War a 299,98 euro. Infine, PS4 PRO con Voucher Fortnite a 329,98 euro. Le promozioni Xbox One prevedono Xbox One X 1 TB in bundle (varie configurazioni disponibili) a 299.98 euro mentre Xbox One S 1 TB con gioco (vari pacchetti a scelta) a 222,98 euro.

Per tutte le offerte vi invitiamo a consultare il volantone GameStop tramite il link che trovate in calce alla notizia, materiale promozionale disponibile anche nei punti vendita.