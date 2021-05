Volantone GameStopZing, tutte le nuove offerte e le promo di maggio

Anche a maggio tornano le offerte del volantone GameStopZing con nuove promozioni su console, videogiochi, accessori, carte collezionabili, action figure, statuine e tantissimi altri prodotti dedicati al mondo dell’intrattenimento elettronico e della cultura pop.

Iniziamo come di consueto con le proposte targate PlayStation: Il pacchetto PS4 500 con Far Cry Primal, un set di Thumbstick Premium per il DualShock 4 e una Gift Card con 5 euro di credito da spendere sul PlayStation Store è in vendita a 299,98 euro mentre il bundle PS4 500 GB con FIFA 21 e Voucher FUT è in offerta a 329,98 euro. Sconti anche sul visore PlayStation VR, in vendita a partire da 299.98 euro con in regalo una ricarica PSN del valore di 5 euro. Continua la promozione compra nuovo paga con l’usato: tutti i prodotti appena elencati possono essere acquistati risparmiando portando indietro una console usata tra PS4, PS4 PRO, Nintendo Switch e Switch Lite, Xbox One S e Xbox One X, ottenendo uno sconto compreso tra gli 80 ed i 170 euro.

Offerte anche sugli accessori PlayStation, con la cuffia PS4 Platinum con 15 euro di credito Twitch a 179,98 euro, Gift Card PSN da 50 euro in vendita a 4.98 euro portando due giochi usati, The Last of Us Parte 2 a 29.98 euro comprando una PS4 usata, controller wireless asimmetrico Nacon a 59,98 euro con una PSN Card del valore di 5 euro in omaggio. Infine, fino al 19 maggio è possibile acquistare il controller DualSense con Call of Duty Black Ops Cold War a 89,98 euri portando indietro un DualShock 4 usato.

Sconti e promozioni anche sul fronte Xbox: Xbox Series S e Xbox Series S possono essere acquistate con la formula paga con l’usato, portando indietro le vostre console e giochi usati riceverete uno sconto sul listino da 25 a 200 euro. Inoltre GameStopZing permette di provare Xbox Series S in totale libertà fino al 31 luglio 2021, riportando la console in negozio entro questa data potrete risparmiare 200 euro sull’acquisto di una nuova console. Acquistando una console next-gen Microsoft riceverete anche il 20% di sconto su un controller wireless Microsoft in colorazione a scelta tra le varianti disponibili, inoltre sono in vendita ora anche i nuovi joypad Xbox limited edition nelle colorazioni Electric Volt e Daystrike Camo, solo fino ad esaurimento scorte. Infine segnaliamo la promozione sulla Mobile Gaming Clip per igocare in mobilità con il proprio smartphone con in più l’abbonamento per 30 giorni a Xbox Game Pass Ultimate in offerta a 27,98 euro.

Non possono mancare le offerte Nintendo Switch: fino al 19 maggio Nintendo Switch Lite (nelle colorazioni turchese, giallo e grigio) è in vendita a 199,98 euro mentre Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe sono in promozione a 49.98 euro, 51 Giochi Classici costa invece 29,98 euro. Nintendo Switch costa 329.98 euro (vari bundle disponibili) con in regalo una custodia da viaggio e un cavo USB, anche in questo caso è possibile pagare portando indietro la propria console usata con sconti da 80 a 170 euro. Sempre fino al 19 maggio le coppie di Joy-Con costano 69.98 euro invece di 79.98 euro, colorazioni disponibili in base alle scorte dei singoli punti vendita. I Joy-Con Hori con D-Pad costano 20.98 euro infine vi segnaliamo gli sconti sulle custodie a tema Pokemon e Animal Crossing, a partire da 16,98 euro.

Da GameStopZing potete anche prenotare (a prezzo scontato portando indietro i vostri giochi usati) le novità in uscita nei prossim imesi, da Deathloop a F1 2021, oltre a Ratchet & Clank Rift Apart, Life is Strange True Colors, Far Cry 6, Mario Golf Super Rush, Biomutant e Back 4 Blood. Se siete in possesso della tessera Level 3- potete accedere a promozioni esclusive sui giochi nuovi, come ad esempio Resident Evil 3 Lenticular Edition e Resident Evil 2 Remake a 19.98 euro, Monster Hunter World a 14,98 euro e Marvel vs Capcom Infinite a 9,98 euro.

Spazio anche agli accessori con sconti su controller delle migliori marche, tastiere, mouse da gaming, sedie, volanti con pedaliera e cuffie. Anche le gift card rappresentano uno dei punti di forza dell’offerta digitale GameStopZing, ad esempio è possibile acquistare ricariche prepagate e credito per Twitch, League of Legends, Roblox, Amazon, Netflix, DAZN, Crunchyroll, Rakuten TV, App Store, Zalando, Nike Store e Spotify. Impossibile non citare infine le offerte su gadget e merchandising, a maggio tutti i prodotti Fortnite sono scontati del 10% sul prezzo di listino, stesso sconto per tutti i peluche disponibili online e nei negozi, inoltre sono in arrivo tante statuine targate Banpresto su Dragon Ball, My Hero Academia, One Piece e tutte le serie manga e anime più popolari.