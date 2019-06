Volate su un trattore con il nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

Altro che "Sul trattore in tangenziale": Fortnite nel nuovo aggiornamento del negozio, vi permette di volare addirittura utilizzando un trattore, visto il nuovo glider messo in vendita nell'update di oggi. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i nuovi oggetti in vendita nello shop.

Come dicevamo si parte dall'epico (ma solo come aggettivo, visto che come rarità è solamente Raro) glider chiamato Crop Duster, ma non è l'unico oggetto a tema contadino: sono infatti in vendita anche le skin a tema Hayseed e Sunflower, i back bling Haystacks e Sun Sprout, e il piccone Gold Digger, a forma di zappa... d'oro. Completano il quadro la skin rara Biz, e la copertura Bizzy.

Tra le Daily Sales invece troviamo la terrificante skin epica Nightwitch e quella rara Snorkel Ops, il piccone Demon Skull e le emote Extraterrestrial e Wiggle, e infine la musica Saxy Groove, rara da 200 V-Bucks.

Prima di chiudere vi ricordiamo che l'aggiornamento sarà attivo dalle 13 di oggi e che come di consueto, gli oggetti che acquisterete vi conferiranno solamente modifiche estetiche al vostro personaggio. Avete già deciso come spendere i vostri sudati V-Bucks?

Per quanto riguarda le ultime novità sul gioco, sapevate che Ninja non si è qualificato per la Coppa del Mondo di Fortnite? Restando in ambito skin invece, ci sono problemi per la Wonder skin di Honor, come già successo con la Honor Guard.