Volete più Cyberpunk? Provate Deus Ex Human Revolution e Mankind Divided

Siete rimasti delusi da Cyberpunk 2077? Oppure vi è piaciuto così tanto da volerne ancora? La saga di Deus Ex, con Human Revolution e Mankind Divided potrebbe fare davvero al caso vostro!

A prescindere dai gravi problemi di lancio di Cyberpunk 2077, infatti, l'attesissima commercializzazione del kolossal a mondo aperto di CD Projekt ha contribuito a riaccendere la passione dei fan per questo particolare genere di esperienze sci-fi. Senza scomodare i grandi classici della cinematografia e della letteratura di genere, sul fronte videoludico c'è una serie che esprime alla perfezione le tematiche del cyberpunk ed è quella di Deus Ex.

Dall'indimenticabile esordio sotto l'egida di Warren Spector all'ottima opera di attualizzazione ludica, grafica e narrativa condotta da Eidos Montreal con Human Revolution e Mankind Divided, la saga di Deus Ex sembra essere la risposta perfetta per tutti coloro che, "scottati" da Cyberpunk 2077 e impossibilitati a giocarlo (per il momento) su PS4 e Xbox One base, desidera comunque immergersi nelle atmosfere distopiche di questa corrente fantascientifica.

Se amate questo genere e volete avvicinarvi alle sue opere videoludiche più rappresentative, in compagnia di Davide Falconero Persiani potete scoprire 5 giochi imperdibili di Cyberpunk nell'attesa che le luci al neon di Night City tornino a risplendere (soprattutto su console old-gen) una volta concluso questo delicato periodo dominato mediaticamente dalle polemiche di una parte della community e dalle notizie non confortanti su rimborsi e rimozione dal PS Store di Cyberpunk 2077.