Volete giocare in anteprima Super Mario Bros Wonder? L'Immersive Hub apre a Milano!

Mentre Mario Elefante invade Super Mario 64 grazie ai modder, Nintendo Italia si appresta ad aprire un Immersive Hub a Milano che darà modo agli appassionati di provare in anteprima Super Mario Bros Wonder.

Lo spazio dedicato alla nuova, attesissima esclusiva di Nintendo Switch celebrerà nel migliore dei modi il grande ritorno di Super Mario, protagonista di questo 2023 con l'uscita del film a lui dedicato e, ovviamente, dell'imminente lancio di un nuovo videogioco 2D dopo più di cinque anni, prevista per il prossimo 20 ottobre sulla famiglia di console ibride della Grande N.

I fan dell'idraulico baffuto potranno così provare in anteprima assoluta Super Mario Bros Wonder, scattare foto uniche con Super Mario, portare a casa dei gadget come ricordo dell'evento e vivere un week end indimenticabile insieme al proprio eroe videoludico preferito.

Lo spettacolo a ingresso libero approntato da Nintendo Italia per il lancio di Super Mario Bros Wonder si terrà dalle ore 10:00 alle 22:00 di sabato 14 ottobre e dalle ore 10:00 alle 20:00 di domenica 15 ottobre nell'Immersive Hub di Super Mario in via Molino delle Armi 19 a Milano.

