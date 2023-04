Volete giocare Death Stranding su PC con il DualSense Edge? Ora potete!

Death Stranding Director's Cut su PC riceve un nuovo aggiornamento che porta una serie di gradite novità. Oltre ad apportare alcune migliorie tecniche che rendono le visuali ancora più curate ed apprezzabili, l'ultimo update comporta novità anche per chi è in possesso di un DualSense Edge per PlayStation 5.

La patch permette infatti di poter giocare la versione Steam di Death Stranding anche tramite il più recente controller Sony, godendo in questo modo di tutte le migliorie del sofisticato pad che garantisce un'esperienza di gioco ancora più immersiva rispetto al normale DualSense. Chiaramente per poter utilizzare il DualSense Edge al massimo delle sue capacità è necessario prima disattivare gli input di Steam per poi collegare il pad al proprio PC tramite un cavo USB C.

Per il resto, come rivelato dalle patch notes ufficiali, l'aggiornamento apporta una migliorata stabilità temporale per i modelli XeSS DP4a e XMX, oltre a ridurre la presenza di problemi quali flickering e ghosting che affliggevano in precedenza il gioco targato Kojima Productions. Per altri dettagli potete leggere il nostro speciale su Death Stranding Director's Cut per PC, dove abbiamo analizzato a fondo le qualità di questo porting.

L'avete vista invece la mod in prima persona di Death Stranding per PC, che lo rende quasi perfetto per la realtà virtuale?