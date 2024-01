Volete giocare a Palworld ma non avete il Game Pass? E' in sconto su Steam!

Palworld è il gioco del momento con le sue oltre otto milioni di copie vendute solo su Steam (senza considerare dunque Xbox Store e Microsoft Store). Se siete ancora indecisi sull'acquisto potete approfittare della promozione di lancio, valida ancora per pochissime ore.

Ancora per le prossime 7 ore (dal momento in cui scriviamo), Palworld è scontato del 10% su Steam ed è in vendita al prezzo di 26,06 euro. In alternativa è possibile acquistare il bundle che include Palworld con la colonna sonora a 30.39 euro con uno sconto del 13% sul prezzo di listino.

Solo su Steam, Palworld ha oltre due milioni di giocatori attivi in contemporanea, un vero e proprio fenomeno di costume diventato rapidamente virale in tutto il mondo e che ha conquistato milioni e milioni di persone.

Palworld ha anche attirato l'attenzione di The Pokemon Company, la compagnia che detiene i diritti sui Pocket Monsters ha affermato che indagherà per capire se il gioco di PocketPair stia violando qualche copyright legato ai Pokemon, in questo caso si agirà nelle sedi opportune.

Se avete appena iniziato a giocare vi suggeriamo di leggere la nostra guida con i trucchi di Palworld che contiene le strategie utili sui migliori Pal per iniziare e su tanti altri aspetti del gioco.