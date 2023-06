Volete giocare a Starfield dal 31 agosto? Trasferitevi in Louisiana o Minnesota

Starfield esce il 6 settembre 2023 tuttavia grazie all'accesso anticipato a Starfield è possibile giocare dal primo settembre. Come? Prenotando la Premium Edition o la Constellation Edition, tuttavia alcuni giocatori potranno iniziare a divertirsi ancora prima, dal 31 agosto, Come è possibile? Con un trucco legato al fuso orario.

Semplicemente, grazie al fuso orario, gli abitanti degli stati americani con il fuso Central Time Zone potranno iniziare a giocare a Starfield dal 31 agosto alle 19:00 (7:00 PM) ora locale. Ma quali sono gli stati degli USA che adottano questo fuso orario? E' presto detto: Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma e Wisconsin.

Se magari avete in programma un viaggio in questi stati alla fine di agosto, potreste approfittarne per giocare a Starfield prima di qualsiasi altro giocatore italiano, dal momento che l'accesso anticipato nel nostro paese verrà sbloccato il primo settembre. Certo non vi consigliamo di volare in Alabama o in Oklahoma appositamente per giocare a Starfield con qualche ora di anticipo...

Recentemente Bethesda ha confermato che la versione standard di Starfield avrà il disco mentre la Constellation Edition avrà un codice per scaricare il gioco in formato digitale. Confermata anche la partnership esclusiva con AMD per Starfield su PC, su Personal Computer il gioco godrà quindi di tutte le ottimizzazioni garantite dalle tecnologie proprietarie di AMD.