Volete dei giochi gratis su PC? Epic Store svela i regali del 16 e 23 marzo

Dopo l'annuncio della data di lancio dell'editor di Unreal Engine 5 per Fortnite, per i curatori del negozio digitale di Epic Games è giunta l'ora di aggiornate le pagine di Epic Store per fare spazio ai nuovi videogiochi gratis da riscattare su PC tra questa e la prossima settimana.

Dalle ore 17:00 di quest'oggi, giovedì 16 marzo, tutti gli appassionati di strategici a turni saranno lieti di sapere che su Epic Store è possibile scaricare una copia gratuita di Warhammer 40,000 Gladius Relics of War.

Lo strategico 4X di Proxy Studios e Slitherine proietta i fan del genere nella brutale dimensione di Warhammer 40K per farli comandare quattro fazioni in una guerra scatenata per il dominio sulle ultime risorse del pianeta. Per riscattare Relics of War basta cliccare sul tasto "Ottieni" presente sulla pagina Epic Store dello strategico di Slitherine, a patto di farlo entro e non oltre le ore 16:59 italiane di giovedì 23 marzo.

A partire dal pomeriggio del 23 marzo sarà invece possibile ottenere una copia gratuita di Chess Ultra e sbloccare lo Starter Pack Ishizuchi di World of Warships, un pacchetto aggiuntivo che comprende la corazzata giapponese di livello IV Ishizuchi, Spazio nel Porto, 11 mimetiche Epic, 11 bonus economici comuni di quattro tipologie spendibili ("+20% di crediti", "+100% di Exp nave", "+100% di Exp comandante" e "+300% di Exp gratis") e 5 container ricompensa.

