Cercate giochi PC gratis? I nuovi regali settimanali di Epic Store sono davvero ottimi

Da oggi c'è un nuovo regalo su Epic Store e vi piacerà molto, ma i curatori del negozio digitale di Epic sanno che il catalogo digitale di ogni buon videogiocatore è un pozzo senza fine da riempire costantemente di nuovi titoli. Ecco perciò i prossimi giochi scaricabili gratuitamente su Epic Store!

Il valzer delle iniziative promozionali del publisher e sviluppatore americano inizia quest'oggi, giovedì 24 agosto, con una copia gratuita di Homeworld Deserts of Kharak. Lo strategico in tempo reale, prequel dei classici giochi della saga fantascientifica di Homeworld, può essere riscattato a zero euro dall'apposita pagina di Epic Store fino alle ore 16:59 di giovedì 31 agosto.

Come per tutti gli altri titoli regalati settimanalmente da Epic Games sin dall'apertura del proprio negozio digitale, anche nel caso di Homeworld Deserts of Kharak cliccando sul tasto 'Ottieni Gratis' il gioco rimarrà per sempre a vostra disposizione e potrete scaricarlo e installarlo su qualsiasi PC, a patto ovviamente di accedere con il vostro account Epic.

A dare il cambio al prequel strategico di Homeworld ci penserà Cave Story+. A partire dalle ore 17:00 del 31 agosto, dallo store digitale di Epic sarà possibile riscattare in via del tutto gratuita una copia PC della frizzante esperienza platform adventure in stile 8 e 16-bit di Nicalis e Studio Pixel. Se volete saperne di più al riguardo, qui trovate la nostra recensione di Cave Story, un piccolo capolavoro indie.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!