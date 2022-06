Volete investire nei FaZe Clan? Via libera all'org per essere quotata in Borsa

Chiunque segua un po’ il settore conosce molto bene l’org FaZe Clan. Questa è sicuramente una delle organizzazioni esport più popolari al mondo (tale da guadagnarsi la copertina di Sport Illustrated), tanto nel bene quanto nel male.

Da un lato può vantare un parco talenti (giocatori e content creator) di primaria importanza; investitori famosi (tipo Snoop Dogg e LeBron James), così come le partnership (Manchester City, per citarne una) e gli accordi di sponsorizzazione.

Dall’altra parte della facciata lucente, però, sembra esserci sempre qualcosa di polemico e losco, a partire dallo stesso proprietario Richard "Banks" Bengston. Quest’ultimo spesso al centro di scandali legati al suo caratteraccio (ricordate la distruzione di una suite a Las Vegas con danni per oltre 30.000 Dollari?), oppure a questioni finanziarie come l’utilizzo di grosse somme guadagnate attraverso lo skin trading e dirottate in paradisi fiscali (ne parlammo in un articolo dedicato alle scommesse nel mondo esport).

Ad ogni modo, ora i FaZe Clan si quotano a Wall Street, titoli NASDAQ, dopo l’ingresso in B. Riley Principal 150 Merger Corp. La “fusione” è stata ora approvata dalla Security Exchange Commission che ha sostanzialmente considerato lecita l'operazione, aprendo la strada alla quotazione.

"FaZe sta per essere una società quotata in borsa. Il capitale della Business Combination ci aiuterà a continuare a far crescere il nostro brand come leader nell’esport e nella content creation, e ad abbracciare nuove piattaforme digitali," ha dichiarato il CEO dell’org Lee Trink.

Molti fan hanno già dichiarato sui social fedeltà alla causa, promettendo di investire nel brand FaZe Clan, anche se i dettagli rimangono ancora un mistero. Voi investireste?