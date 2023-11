Volete nascondere i vostri giochi Steam agli amici? Presto potrete farlo!

Avete appena acquistato un nuovissimo gioco su Steam ma, per vostre ragioni, non volete che i vostri contatti sulla piattaforma di Valve ne vengano a conoscenza? Finora non è stato possibile nascondere i titoli presenti nella propria libreria, tuttavia questa situazione potrebbe cambiare molto presto.

Stando a quanto scoperto da Pavel Djundik, dataminer e creatore di SteamDB, sembra che Valve stia mettendo a punto una nuova funzione che permetterebbe agli utenti di rendere privati i giochi in loro possesso su Steam, in modo così che nessun visitatore esterno possa venire a conoscenza degli ultimi acquisti effettuati o di specifici titoli presenti nella propria libreria. Attraverso un'immagine su Twitter/X Djundik mostra l'esistenza dell'inedita opzione, denominata in inglese "Mark as Private" e con una chiara descrizione: "Segna questo gioco come privato e nascondilo ai miei amici".

Al momento non ci sono dettagli chiari su quando la feature sarà effettivamente disponibile per tutti gli iscritti a Steam, ma in ogni caso non dovrebbe tardare troppo ad arrivare e con tutta probabilità diverrà anche molto gradita a più di un utente. Sempre a proposito di novità, lo stesso Djundik ha inoltre già svelato che su Steam starebbero per arrivare impostazioni per il parental control. Insomma, sembra proprio che Valve voglia migliorare sempre di più il suo servizio anche grazie all'aggiunta di queste gradite opzioni.