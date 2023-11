Volete nuove informazioni su Silent Hill 2 Remake? Dipende da Konami, per Bloober Team

Che fine ha fatto Silent Hill 2 Remake? Si rivedrà ai The Game Awards? Purtroppo non è affatto semplice prevedere quelle che saranno le strategie attinenti al progetto realizzato da Bloober Team e prossimo alla pubblicazione ad opera di Konami. Quando giungeranno notizie in tal senso? Sono queste le domande poste a Bloober Team sui social.

Le informazioni attinenti al futuro dell'attesissimo rifacimento sono molte poche: le ultime novità sono arrivate nella prima metà di novembre, solo e soltanto a partire dalla nascita del nuovo team Konami di Silent Hill in attesa di Silent Hill 2 Remake, ma per il resto tutto tace. Il peso di ciò si fa sentire nella community, la quale è intervenuta chiedendo maggiori informazioni al team di sviluppo. Alla luce di quanto accaduto, Bloober Team si è esposto sull'assenza di novità per Silent Hill 2 Remake.

Nel dettaglio, la software house è intervenuta per smentire ogni rumor sulla cancellazione del gioco: piuttosto, Bloober Team ha ribadito che "Konami è l'editore del gioco e la comunicazione fa sicuramente parte del loro lavoro". Quali sono, allora, le sorprese che Konami ha in serbo per i giocatori? La speranza di vedere Silent Hill 2 Remake ai The Game Awards verrà presto alimentata con un nuovo trailer e, soprattutto, con l'annuncio della data d'uscita? Queste ed altre domande attendono ancora una risposta ufficiale, perciò non ci resta che attendere.