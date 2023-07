Volete prendervi una pausa da Diablo 4? 'Va bene, lo facciamo anche noi', dice Blizzard

Se siete tra coloro che hanno già finito la storia principale di Diablo IV, raggiunto gli obiettivi che vi eravate prefissati con il gioco ed ora volete prendervi una pausa, Blizzard Entertainment non ha nulla in contrario e, anzi, lo ritiene anche una cosa giusta in vista dei futuri contenuti in arrivo.

A dirlo è l'associated game director Joe Pieplora nel corso di un recente livestream dedicato all'apprezzato Action/RPG disponibile dallo scorso giugno, rivelandosi che anche molti sviluppatori all'interno della compagnia si fermano con la loro partita per dedicarsi ad altro in attesa che le nuove Stagioni siano disponibili. "Quando avete raggiunto ogni scopo e fatto tutto ciò che ritenete sia importante, e volete fermarvi per un po' e giocare ad altro, va bene, anche noi facciamo la stessa cosa", afferma Pieplora.

L'autore rivela poi quale sarebbe il momento ideale per tornare nuovamente a giocare Diablo IV: "Quando una nuova Stagione inizia e ci sono nuove sfide da scoprire, questo sarebbe un gran momento per tornare, soprattutto se già prima vi siete divertiti, così potrete scoprire tutte le fresche novità di Diablo IV". In sostanza Pieplora invita tutti i giocatori che hanno smesso di giocare o che intendono fermarsi a breve di riprendere in mano la loro partita non appena sarà disponibile la Stagione 1 di Diablo 4, che porterà in dote diverse novità. E così via per ogni nuova Stagione che Blizzard programmerà per il futuro, in modo così da avere a che fare con contenuti e sfide sempre nuove anche per chi ha già adeguatamente consumato il gioco base.

Considerato che il suo inizio è previsto per il prossimo 20 luglio, è bene prepararsi al lancio della Stagione 1 di Diablo 4, soprattutto completando la campagna principale del gioco e dopo aver esplorato a fondo l'intero Sanctuarium.