Volete prenotare Dead Space Remake su Steam? C'è un regalo per voi!

Dead Space Remake si avvicina a grandi passi verso il suo esordio sul mercato, fissato per il 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La serie Electronic Arts si appresta a fare il suo ritorno dopo un decennio di assenza, ed intendere farlo nel migliore dei modi.

E proprio per spingere al massimo l'opera sviluppata da EA Motive, il colosso americano ha pensato ad un'interessante iniziativa per coloro che lo prenderanno su Steam: effettuando il pre-order di Dead Space Remake sulla piattaforma di Valve, infatti, si riceverà in omaggio Dead Space 2 tramite un apposito bundle.

Per chi non l'ha mai giocato prima, si tratta quindi di un'occasione d'oro per riscoprire più a fondo il franchise Action/Horror di EA: oltre a rivivere il primo episodio in una nuova veste modernizzata, è in questo modo possibile anche godersi il suo diretto seguito, che continua la storia da dove si interrompe il predecessore oltre ad offrire un'avventura altrettanto coinvolgente e ricca di tensione. L'opera resta valida fino al giorno prima del lancio di Dead Space Remake il 27 gennaio, dunque c'è ancora tempo per prenotare il titolo ed avere così accesso a questo intrigante bundle.

Ricordiamo che Dead Space Remake è entrato in fase Gold, pertanto è tutto pronto per l'atteso day one. Per ulteriori approfondimenti, ecco tutto quello che bisogna sapere su Dead Space Remake, così da godersi al meglio la produzione targata EA.