Volete giocare EA Sports PGA Tour 2023 in anticipo? Arriva la prova gratuita su EA Play

EA Sports PGA Tour 2023 ha sancito il ritorno del golf in grande stile, con l'ultima produzione targata EA pronta a far innamorare ancora una volta gli amanti del golf digitale con una nuova esperienza videoludica. Il momento dell'uscita si avvicina. Però, quale modo migliore per ingannare il tempo se non con una prova gratuita del titolo?

A distanza di un mese dalla comunicazione della data del rinvio di EA Sports PGA Tour 2023, sopraggiunge la notizia del via alle dieci ore di gioco anticipato per tutti i possessori di EA Play. Si tratta di un'iniziativa ben nota ai fan della software house e dei possessori del servizio in abbonamento poc'anzi citato, il quale permette di avere un accesso gratuito alle principali pubblicazioni di EA per un totale di dieci ore.

Coloro i quali posseggono un abbonamento a EA Play o Game Pass Ultimate (il tier più elevato del servizio della casa di Redmon permette infatti di accedere anche ai contenuti di EA) potranno giocare per dieci ore prima del 7 aprile 2023, data di pubblicazione di EA Sports PGA Tour in tutto il mondo.

Come sottolineato dallo stesso team di sviluppo, "EA SPORTS™ PGA TOUR presenta Pure Strike, che garantisce un'esperienza di gameplay di golf superiore grazie a ShotLink, e l'accesso senza precedenti ai più esclusivi campi da golf", che garantiranno una simulazione che appagherà tutti gli amanti del celebre sport. La data d'uscita di EA Sports PGA Tour è ormai dietro l'angolo e l'attesa è stata agevolata dall'uscita della prova del desiderato titolo.