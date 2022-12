Volete provare Inkulinati? Potrete farlo tra pochi giorni su Xbox con il Winter Demo Event

Fuori fa freddo e Microsoft vi offre un'altra buona ragione per restare nel tepore delle vostre case con l'evento ID@Xbox Winter Game Demo, che dalla prossima settimana vi permetterà di provare le versioni dimostrative di una serie di giochi indipendenti in arrivo sulle piattaforme della casa nell'ambito del programma ID@Xbox.

In partnership con Geoff Keighley e i suoi Game Awards, dal 6 al 12 dicembre avrete l'opportunità di provare su Xbox One e Xbox Series X|S le demo di venti videogiochi indie destinati ad arrivare sul mercato nel prossimo futuro. Microsoft specifica che queste versioni dimostrative rimarranno a disposizione sulla Dashboard Xbox solamente per una settimana, dopodiché verranno rimosse. Alcune potrebbero essere ri-pubblicate successivamente, ma non è detto, dunque vi consigliamo di approfittarne. Tenete inoltre presente che sono tratte da versioni di gioco non complete e che gli sviluppatori sono ansiosi di scoprire cosa ne pensate, dunque dopo la prova raggiungeteli sui loro canali social per fornire il vostro feedback.

Tra i giochi già confermati per l'ID@Xbox Winter Game Demo Event figurano Rhythm Sprout di SURT/tinyBuild, Thirsty Suitors di Outerloop Studios/Annapurna Interactive, Tin Hearts di Rogue Sun/Wired Productions e Inkulinati di Yaza Games. Quest'ultimo, in particolare, è diventato molto famoso in Italia per il suo strambo nome, ma vi consigliamo di dargli una possibilità anche e soprattutto perché appare molto promettente. Si tratta di un originale gioco di strategia nel quale delle creature d'inchiostro prendono vita sotto i colpi di penna degli Inkulinati, un misterioso gruppo di illuminati in possesso di una sostanza straordinaria: l'inchiostro vivente. Il vostro obiettivo sarà quello di far fuori tutte le bestioline disegnate dall'Inkulinati avversario, ognuna delle quali dotata di abilità specifiche. L'asino, ad esempio, può spingere i nemici suonando una zampogna, mentre la lumaca è capace di mangiarli in un sol boccone. Il possente drago, dal canto suo, può colpire più di un avversario alla volta, invece il gatto vescovo neutralizza gli eretici a colpi di preghiere. Inkulinati è anche destinato ad arrivare in Xbox Game Pass al day-one, anche se la dara precisa del lancio non è ancora nota.